Дальневосточный банк объявил об акции с картой МИР

При оплате картой МИР Дальневосточного банка топливо и сопутствующие товары в сети АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1200 рублей можно получить 100 рублей обратно на карту.
- Как получить кешбэк:
- Зарегистрируйте карту МИР Дальневосточного банка на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
- Оплачивайте топливо и другие товары в сети АЗС «Газпромнефть»;
- Получайте кешбэк 100 рублей за каждую оплату от 1200 рублей.
Максимальная сумма кешбэка — 500 рублей за весь период акции. Кешбэк будет начислен на карту МИР не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
Акция действует с 01 октября по 30 ноября 2022. Организатор — АО «НСПК».