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Дальневосточный банк объявил об акции с картой МИР

При оплате картой МИР Дальневосточного банка топливо и сопутствующие товары в сети АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1200 рублей можно получить 100 рублей обратно на карту.

  1. Как получить кешбэк:
  2. Зарегистрируйте карту МИР Дальневосточного банка на privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!»;
  3. Оплачивайте топливо и другие товары в сети АЗС «Газпромнефть»;
  4. Получайте кешбэк 100 рублей за каждую оплату от 1200 рублей.

Максимальная сумма кешбэка — 500 рублей за весь период акции. Кешбэк будет начислен на карту МИР не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Акция действует с 01 октября по 30 ноября 2022. Организатор — АО «НСПК».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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