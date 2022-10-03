По итогам августа 2022 года Примсоцбанк занял 28 место в медиарейтинге российских банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».
По сравнению с прошлым месяцем, рост составил 5 пунктов. Отметим, в аналогичном рейтинге портала Finmarket банк занимает ту же позицию. Отметим, одними из самых растиражированных инфоповодов августа стали новости о розыгрыше призов в Telegram-канале банка и расширении перечня территорий автокредитования.
Напомним, рейтинг Медиалогии строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 78 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. В нём участвуют все банки, работающие на территории РФ.
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Примсоцбанк вырос на 5 пунктов в рейтинге «Медиалогии»
По итогам августа 2022 года Примсоцбанк занял 28 место в медиарейтинге российских банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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