46% соискателей из Иркутской области интересуются вакансиями с удаленной занятостью

6% работников Иркутской области так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. Таковы результаты опроса соискателей, который провела Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга в hh.ru.

Еще 8% сотрудников сообщили, что и до пандемии работали удаленно, и сегодня трудятся в том же формате. 6% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 21% окончательно вернулись в офис, а 10% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Половина (49%) опрошенных из Иркутской области признались, что и не переходили на удаленный формат занятости.

53% трудоустроенных иркутян, которые имеют опыт удаленной занятости, полагают, что наиболее эффективно работают в гибридном формате, 35% – полностью дистанционно и только 12% считают, что они максимально эффективны исключительно при работе из офиса.

Интересно, что всего лишь 4% работников из Иркутской области разочаровались в удаленке – на их взгляд, этот формат оказался не столь удобным, как они думали. Еще 5% никогда и не любили работать удаленно, а 19%, наоборот, всегда предпочитали работать из дома. Большинство работников (65%) после опыта дистанционной занятости изменили отношение к удаленке в лучшую сторону – они оценили преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее.

Сегодня 46% соискателей из Иркутской области рассматривают вакансии, предлагающие работу удаленно, 14% отдают предпочтение вакансиям, предлагающим работу в офисе/на территории работодателя. Для 40% опрошенных формат занятости при поиске новой работы не имеет значения.