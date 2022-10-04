Штаб для поддержки малого и среднего бизнеса создадут в России

Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

Теперь она на постоянной основе будет заниматься:

выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации;

рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях.

Главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях.

«Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС России должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти, а также общественных объединений», – говорится в сообщении кабмина.