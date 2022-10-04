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Штаб для поддержки малого и среднего бизнеса создадут в России

Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

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Теперь она на постоянной основе будет заниматься:

  • выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации;
  • рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях.

Главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях.

«Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС России должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти, а также общественных объединений», – говорится в сообщении кабмина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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