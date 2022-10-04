Сервис для жалоб на нарушения при мобилизации появился на «Госуслугах»

Их принимают через бота.

Для подачи жалобы пользователь должен воспользоваться услугами бота Макса и выбрать графу «Призыв в рамках частичной мобилизации», передает ТАСС.

Напомним, что в конце сентября на «Госуслугах» стало доступно уведомление о включении в список на отсрочку от частичной мобилизации для IT-специалистов.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.