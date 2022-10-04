РУСАЛ подвёл итоги экологического проекта «День реки»

РУСАЛ подвел итоги экологического марафона «День реки». В 2022 году в проекте приняли участие 1617 волонтёров, с прибрежных территорий в 13 населенных пунктах было вывезено более 30 тонн бытового мусора, треть которого передана на переработку, рассказали SIA.RU в компании.

Акция стартовала в Саяногорске, эстафету принял Новокузнецк, далее уборки прошли на берегах водоемов в Североуральске, Волгограде и Братске, где мероприятие, кстати, называется «День моря». Затем волонтеры вышли на берега рек в Краснотурьинске, Каменске-Уральском, Тайшете, Шелехове, Красноярске, Ачинске и посёлке Таежный. Последним городом марафона стала Ухта.

Команды предприятий РУСАЛа, компаний-партнеров и активные горожане соревновались в уборке прибрежных территорий рек и водоемов в городской черте. За отведённое время волонтеры собирали мусор и доставляли его к специальным экоточкам, за что командам засчитывались баллы. Помимо сбора, мусор нужно было отсортировать, так как по завершению квестов часть отходов направлялись на вторичную переработку.

«Мы в РУСАЛе считаем, что соревновательный формат акций помогает прививать горожанам бережное и ответственное отношение к окружающей среде, способствует формированию стандартов экологичного поведения. Мы ценим вклад каждого, кто присоединился к нашему марафону, и рады, что ежегодно интерес к проекту растёт: «День Реки» ждут, к нему готовятся, объединяясь в команды, как неравнодушные жители, так и представители бизнеса», – рассказала исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Юлия Герцик.

Нынешний «День реки» - одиннадцатый по счету. Впервые он состоялся в Красноярске в 2011 году. экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован РУСАЛом и Русским географическим обществом как масштабная акция с целью привлечения внимания общественности к проблемам крупнейшей реки Сибири. Мероприятие получило широкий общественный отклик, и поэтому акцию решено было сделать ежегодной.

В 2012 году власти Красноярского края, Республики Хакасия, а также Республики Тыва, где расположен исток Енисея, специальными постановлениями придали «Дню Енисея» статус регионального праздника. С тех пор на берегах Енисея было проведено более 300 экологических акций, во время которых было вывезено 900 КамАЗов мусора, общее количество участников акции составило 85 тысяч человек. Статус межрегионального «День реки» приобрел в 2019 году.