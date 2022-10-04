Новости

Околонулевые ставки по ипотеке под угрозой

Читайте также:

Выдают ли банки ипотеку сейчас?
27 сентября 2022
Банк «Союз» запустил ипотеку с господдержкой
27 сентября 2022

Требования к ипотеке под низкий процент могут ужесточить, передают «Известия».

Центробанк намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых

Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ пойдет на этот шаг, если банки будут игнорировать свои риски и риски раздувания пузыря на рынке ипотеки.

Эксперты считают, что такое решение фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2022, последние новости #ипотека #льготнаяипотека #новостройки #ипотека":
Все материалы сюжета (572)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открылась в Иркутской области
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Правительство разрешило регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании