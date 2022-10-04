Околонулевые ставки по ипотеке под угрозой

Требования к ипотеке под низкий процент могут ужесточить, передают «Известия».

Центробанк намерен бороться с уловками застройщиков по так называемой субсидируемой ипотеке, по которой устанавливаются экстремально низкие ставки вплоть до околонулевых

Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты, рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ пойдет на этот шаг, если банки будут игнорировать свои риски и риски раздувания пузыря на рынке ипотеки.

Эксперты считают, что такое решение фактически покончит с маркетинговым ходом застройщиков по якобы субсидированию процентной ставки, поскольку кредитным организациям будет невыгодно участвовать в таких программах.