Праздник чтения «День Ч» пройдет в Киренске 11-13 октября

В программе – творческие встречи с экспертами детского чтения, писателями, иллюстраторами из Москвы и Иркутска, лекции для библиотекарей и педагогов, мастер-классы для детей, а также открытие выставки книжной иллюстрации «МОРС». Праздник чтения пройдет 11-13 октября на площадках Межпоселенческой библиотеки Киренского района при поддержке Иркутской нефтяной компании, рассказали в пресс-службе проекта.

Полномасштабный праздник чтения «День Ч», организованный книжным магазином «Кукуля», Центром немецкого языка и детским писателем Анной Масленниковой, в Киренске пройдет впервые. О современном книгоиздании киренчанам расскажут не только организаторы «Дня Ч»: директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова, руководитель Центра немецкого языка Любовь Окладникова, детский писатель и педагог Анна Масленникова, но и приглашенные гости из Москвы: книжный обозреватель, педагог, писатель и поэт Ольга Лишина, писатель и редактор издательства «Пешком в историю» Евгения Гюнтер, художница, организатор Международного фестиваля книжной иллюстрации «МОРС» Анна Чефранова. Эксперты проведут для школьников творческие встречи и мастер-классы.

Отдельную программу организаторы праздника чтения, по традиции, готовят для профессиональной аудитории. Педагогам и библиотекарям расскажут, как сориентироваться в современных изданиях, организовать громкие чтения для детей и какие художественные и познавательные книги использовать на занятиях. Все участники лекций получат не только полезные знания и вдохновение, но и сертификаты.

Кроме этого, 12 октября в рамках «Дня Ч» откроется выставка книжной иллюстрации «МОРС». В экспозиции будут представлены работы современных художников из России и Монголии. О проекте киренчанам расскажет создатель «МОРСа» Анна Чефранова. Познакомиться с выставкой жители города смогут до 12 декабря на площадках Межпоселенческой библиотеки.

– Праздник чтения уже знаком жителям Киренского района по выставкам «Книги в жизни», «На этой земле», книжным онлайн-занятиям для детей, – поделилась директор Межпоселенческой библиотеки Киренского района Оксана Унжакова. – «День Ч» – это потрясающий праздник, радостное и значимое событие в культурной жизни нашего города и района, которого многие из нас ждут с нетерпением, готовятся к нему.

Осенняя офлайн-программа «Дня Ч» в Киренске пройдет при поддержке генерального партнера проекта – Иркутской нефтяной компании.

– Праздник чтения в Киренске – итог большой работы и организаторов, и партнеров «Дня Ч». Но главное – это встречное движение местного сообщества творческих и увлеченных людей, которые сделали все возможное, чтобы фестиваль в этом замечательном городе состоялся. И это, на мой взгляд, главный промежуточный результат нашего сотрудничества, – отметил представитель ИНК-Капитал Сергей Евчик.