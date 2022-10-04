Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

За десять дней более половины призванных хабаровчан отправили домой из-за несоответствия критериям отбора.

Как рассказал губернатор Михаил Дегтярев в Телеграм, за десять дней повестки получили и прибыли в военкоматы несколько тысяч жителей Хабаровского края. Из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности», – заключил глава края.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.