Банк «Открытие» аккредитовал новый жилой комплекс в Иркутске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Иркутской области. В сентябре банк аккредитовал строящийся в столице Приангарья жилой комплекс «Лето», рассказали SIA.RU в банке.

Аккредитацию получил жилой комплекс «Лето», который возводит компания ДомСтрой.

Аккредитация строящегося объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность покупателю квартиры не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку по покупке жилья ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов». Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке по программе «Семейная ипотека» составляет 5,4% годовых с 15%-ным первоначальным взносом. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.