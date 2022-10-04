Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открылась в Иркутской области

Животных помогут отправить в приют по территориальному принципу, говорится в Телеграм-канале правительства региона.

Обращаться можно по телефону: 8-908-64-64-950. Линия работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по иркутскому времени.

«Мы будем отвечать на вопросы граждан, координировать работу по пристрою домашних животных в приюты для животных по территориальному принципу. В адрес руководителей приютов направлены письма с просьбой, в случае обращения, оказывать помощь мобилизованным гражданам, их семьям, если они не имеют возможности пристроить своих питомцев к родственникам или знакомым, в содействии приема на безвозмездной основе домашних животных – это собаки и кошки – для содержания на период мобилизации граждан», – сказал заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин.