Новости

Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открылась в Иркутской области

Читайте также:

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
4 октября 2022
Правительство разрешило регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных
4 октября 2022

Животных помогут отправить в приют по территориальному принципу, говорится в Телеграм-канале правительства региона.

Обращаться можно по телефону: 8-908-64-64-950. Линия работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по иркутскому времени.

«Мы будем отвечать на вопросы граждан, координировать работу по пристрою домашних животных в приюты для животных по территориальному принципу. В адрес руководителей приютов направлены письма с просьбой, в случае обращения, оказывать помощь мобилизованным гражданам, их семьям, если они не имеют возможности пристроить своих питомцев к родственникам или знакомым, в содействии приема на безвозмездной основе домашних животных – это собаки и кошки – для содержания на период мобилизации граждан», – сказал заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области Иван Лобыцин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (99)


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Горячая линия для мобилизованных владельцев собак и кошек открылась в Иркутской области
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
Правительство разрешило регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании