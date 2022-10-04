Российские типографии могут остановиться из-за дефицита западного оборудования

Порядка 90% мощностей доставляют из недружественных стран, пишут «Ведомости».

Типографии из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом. По их оценке, техника из недружественных стран в типографиях составляет около 90%.

В Европе производятся печатные, переплетные, ниткошвейные, крышкоделательные машины, CTP-оборудование и запчасти для них, отмечает гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев. По словам топ-менеджеров типографий, крупнейшими импортерами этой техники в России были Германия, Швейцария, Италия, Канада, Япония и др.