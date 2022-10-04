H&M приступил к закрытию магазинов в России

Площадка в московском торговом центре «Каширская плаза» окончательно закрыт, передает корреспондент РИА Новости.

Шведский ритейлер Hennes&Mauritz (H&M) начал окончательно закрывать свои магазины в России, а в тех, что еще продолжают работать, проводится распродажа оставшегося товара.

Так, например, в московском торговом центре «Каширская плаза» магазин, согласно объявлению, «окончательно закрыт». При этом в магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. На Тверской же флагман продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит массовая распродажа товара, ранее выгруженного со складов.