Правительство региона возьмёт под контроль ситуацию на рынке труда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правительству области держать на особом контроле вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона подчеркнул: несмотря на то что рынок стабилен, а уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% и ниже, чем на начало года (1%), текущая ситуация требует постоянного контроля. Он обратил внимание на необходимость оперативного реагирования на изменение рынка для сохранения рабочих мест и поддержки занятости жителей области, особо выделив принимаемые меры, направленные на защиту трудовых прав мобилизованных граждан и обеспечения кадровой потребности работодателей. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда региона должны быть в приоритете.



– Очевидно, что в большей степени это касается работодателей, которым необходимо, прежде всего, обеспечить соблюдение прав мобилизованных граждан. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения трудовых гарантий граждан, требуют комплексного подхода и межведомственного взаимодействия федеральных ведомств, органов исполнительной государственной власти, органов муниципальной власти, объединений работодателей, – заявил Игорь Кобзев.

Поручения глава региона озвучил на совещании по вопросам труда и занятости населения. Игорь Кобзев отметил, что центры занятости в регионе должны перейти в режим работы кадровых агентств.

Как доложил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков, работодателями заявлено 45,6 тысяч вакансий. Для оперативного реагирования на состояние рынка труда в регионе ведется еженедельный мониторинг по 49 показателям в разрезе всех муниципальных образований, предприятий, за которыми закреплены персональные кураторы. Работают 58 консультационных пунктов, в том числе 12 – у работодателей.

По поручению губернатора, министерством организовано межведомственное взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Иркутской области и прокуратурой региона. Отрабатываются звонки на горячие линии от граждан и работодателей, развернуто консультирование по положениям трудового законодательства.

– Жалоб граждан о нарушении их трудовых прав в связи с мобилизацией на сегодняшний день не поступало. Имеются обращения уточняющего характера о порядке предоставления работодателю повестки военкомата, разъяснения размера положенных выплат при приостановке трудового договора. От работодателей поступают звонки по вопросу правильного оформления приостановки трудовых договоров, табелирования мобилизованных, подачи данных в Пенсионный фонд, внесения записей в трудовую книжку, – проинформировал министр.

Организациям и их работникам предложены девять форм занятости – это трудоустройство на постоянную работу, в том числе на субсидированное рабочее место, трудоустройство в рамках дополнительных мер (общественные работы, временные работы, временное трудоустройство к другому работодателю без увольнения с прежнего места работы), обучение в рамках нацпроекта или региональных программ, открытие предпринимательской деятельности, самозанятости, выход на досрочную пенсию.

В рамках совещания Игорь Кобзев поручил организовать мониторинг ситуации с гражданами, которые находятся в различных режимах занятости.