Россияне назвали 10 самых сложных профессий

В сентябре 2022 года сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие профессии пользователи считают самыми сложными и почему. В опросе приняли участие 2800 россиян старше 18 лет.
В представлениях о самых сложных профессиях мнения опрошенных жителей России разделились. Одинаковое количество голосов, по 45%, пришлось на профессии космонавта и врача. По 39% голосов получили профессии пожарного и шахтера.
Сложность профессии IT-специалиста отметили 35% участников опроса. 33% респондентов выделили профессию пилота, а 27% — профессию адвоката. Сложность профессии ученых заметили 24% опрошенных, а работу инженеров выделили 23% респондентов. Каждый пятый участник исследования (21%) также отметил сложности в преподавательской деятельности.
Какие профессии вы считаете самыми сложными? (множественный выбор)
|
Космонавт
|
45%
|
Врач
|
45%
|
Пожарный / спасатель
|
39%
|
Шахтер
|
39%
|
IT-специалист
|
35%
|
Пилот
|
33%
|
Адвокат
|
27%
|
Ученый
|
24%
|
Инженер
|
23%
|
Преподаватель
|
21%
Сложность профессии опрошенные россияне определяют следующими критериями. На первом месте — ответственность перед другими людьми, так считают 66% опрошенных. 60% отметили высокие требования к квалификации специалистов. На третьем месте — опасность работы и риски для жизни, именно так считают 56% участников опроса.
Также сложность профессии определяется высокими физическими нагрузками (46%) и эмоциональном накалом в работе (42%). Кроме того, 36% отмечают тяжелые условия труда. Каждый четвертый выделил большую ответственность перед компанией и бизнесом. Необходимость постоянного обучения отмечают 22% опрошенных, низкую оплату труда — 19%, а общение с людьми — 18%.
Почему вы считаете эти профессии сложными? (множественный выбор)
|
Большая ответственность перед другими людьми
|
66%
|
Высокие требования к квалификации
|
60%
|
Опасная работа, связанная с рисками для жизни
|
56%
|
Высокие физические нагрузки
|
46%
|
Эмоциональный накал в работе
|
42%
|
Тяжелые условия труда
|
36%
|
Большая ответственность перед компанией и бизнесом
|
25%
|
Постоянное обучение
|
22%
|
Низкая зарплата
|
19%
|
Общение с людьми
|
18%
|
Другое
|
3%
Менее половины опрошенных (47%) отметили, что считают свою профессию сложной. Чаще всего трудности в работе отмечали работники сфер производства и промышленности (17%), IT (12%), образования и науки (11%), строительства (10%) и медицины (9%).