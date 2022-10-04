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Россияне назвали 10 самых сложных профессий

В сентябре 2022 года сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие профессии пользователи считают самыми сложными и почему. В опросе приняли участие 2800 россиян старше 18 лет.

В представлениях о самых сложных профессиях мнения опрошенных жителей России разделились. Одинаковое количество голосов, по 45%, пришлось на профессии космонавта и врача. По 39% голосов получили профессии пожарного и шахтера.

Сложность профессии IT-специалиста отметили 35% участников опроса. 33% респондентов выделили профессию пилота, а 27% — профессию адвоката. Сложность профессии ученых заметили 24% опрошенных, а работу инженеров выделили 23% респондентов. Каждый пятый участник исследования (21%) также отметил сложности в преподавательской деятельности.

Какие профессии вы считаете самыми сложными? (множественный выбор)

Космонавт

45%

Врач

45%

Пожарный / спасатель

39%

Шахтер

39%

IT-специалист

35%

Пилот

33%

Адвокат

27%

Ученый

24%

Инженер

23%

Преподаватель

21%

Сложность профессии опрошенные россияне определяют следующими критериями. На первом месте — ответственность перед другими людьми, так считают 66% опрошенных.  60% отметили высокие требования к квалификации специалистов. На третьем месте — опасность работы и риски для жизни, именно так считают 56% участников опроса.

Также сложность профессии определяется высокими физическими нагрузками (46%) и эмоциональном накалом в работе (42%). Кроме того, 36% отмечают тяжелые условия труда. Каждый четвертый выделил большую ответственность перед компанией и бизнесом.  Необходимость постоянного обучения отмечают 22% опрошенных, низкую оплату труда —  19%, а общение с людьми — 18%. 

Почему вы считаете эти профессии сложными? (множественный выбор)

Большая ответственность перед другими людьми

66%

Высокие требования к квалификации

60%

Опасная работа, связанная с рисками для жизни

56%

Высокие физические нагрузки

46%

Эмоциональный накал в работе

42%

Тяжелые условия труда

36%

Большая ответственность перед компанией и бизнесом

25%

Постоянное обучение

22%

Низкая зарплата

19%

Общение с людьми

18%

Другое

3%

Менее половины опрошенных (47%) отметили, что считают свою профессию сложной. Чаще всего трудности в работе отмечали работники сфер производства и промышленности (17%), IT (12%), образования и науки (11%), строительства (10%) и медицины (9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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