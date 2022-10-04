Россияне назвали 10 самых сложных профессий

В сентябре 2022 года сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие профессии пользователи считают самыми сложными и почему. В опросе приняли участие 2800 россиян старше 18 лет.

В представлениях о самых сложных профессиях мнения опрошенных жителей России разделились. Одинаковое количество голосов, по 45%, пришлось на профессии космонавта и врача. По 39% голосов получили профессии пожарного и шахтера.

Сложность профессии IT-специалиста отметили 35% участников опроса. 33% респондентов выделили профессию пилота, а 27% — профессию адвоката. Сложность профессии ученых заметили 24% опрошенных, а работу инженеров выделили 23% респондентов. Каждый пятый участник исследования (21%) также отметил сложности в преподавательской деятельности.

Какие профессии вы считаете самыми сложными? (множественный выбор)

Космонавт 45% Врач 45% Пожарный / спасатель 39% Шахтер 39% IT-специалист 35% Пилот 33% Адвокат 27% Ученый 24% Инженер 23% Преподаватель 21%

Сложность профессии опрошенные россияне определяют следующими критериями. На первом месте — ответственность перед другими людьми, так считают 66% опрошенных. 60% отметили высокие требования к квалификации специалистов. На третьем месте — опасность работы и риски для жизни, именно так считают 56% участников опроса.

Также сложность профессии определяется высокими физическими нагрузками (46%) и эмоциональном накалом в работе (42%). Кроме того, 36% отмечают тяжелые условия труда. Каждый четвертый выделил большую ответственность перед компанией и бизнесом. Необходимость постоянного обучения отмечают 22% опрошенных, низкую оплату труда — 19%, а общение с людьми — 18%.

Почему вы считаете эти профессии сложными? (множественный выбор)

Большая ответственность перед другими людьми 66% Высокие требования к квалификации 60% Опасная работа, связанная с рисками для жизни 56% Высокие физические нагрузки 46% Эмоциональный накал в работе 42% Тяжелые условия труда 36% Большая ответственность перед компанией и бизнесом 25% Постоянное обучение 22% Низкая зарплата 19% Общение с людьми 18% Другое 3%

Менее половины опрошенных (47%) отметили, что считают свою профессию сложной. Чаще всего трудности в работе отмечали работники сфер производства и промышленности (17%), IT (12%), образования и науки (11%), строительства (10%) и медицины (9%).