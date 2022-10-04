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ВТБ перезапускает вклад для физлиц в юанях

ВТБ предложит клиентам вклад в юанях на новых условиях. Депозит позволит клиентам диверсифицировать сбережения, рассказали SIA.RU в банке.

«Сегодня вклады в юанях выступают одной из возможных альтернатив классическим рублевым депозитам. Последние полгода они пользуются спросом у россиян. Так, с 1 марта, когда ВТБ запустил первый сберегательный продукт в китайской валюте, клиенты уже разместили в банке порядка 2,5 млрд юаней. Сегодня мы предлагаем розничным клиентам выгодный депозит с хорошей рыночной доходностью и возможностью разместить средства на срок до года. Это позволит им диверсифицировать сбережения», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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