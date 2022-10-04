В России сократилось потребление мобильного интернета

Во II квартале 2022 года по сравнению с январем–мартом он уменьшился почти на 2,5%, свидетельствуют данные Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Сотовые операторы их подтверждают.

Участники рынка связывают падение с прекращением работы в РФ части иностранных интернет-ресурсов, а также с блокировкой доступа к некоторым из них. Однако драматического падения трафика не произошло — растет интерес к российским онлайн-сервисам, отметили эксперты.

Во II квартале 2022 года в России впервые снизился трафик мобильного интернета, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Если в январе–марте он составил 8,54 млрд Гб, то за последующие три месяца — 8,35 млрд Гб, то есть спад составил 2,3%.

До сих пор мобильный интернет-трафик в РФ рос от квартала к кварталу и от года к году. Например, в октябре–декабре 2021 года он составил 8,25 млрд Гб, а в следующие три месяца прирост составил почти 90 млн Гб, следует из данных Минцифры.