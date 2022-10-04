Сотрудники Усть-Кутского промышленного техникума посетили Иркутский завод полимеров

Сотрудники и руководство Усть-Кутского промышленного техникума посетили строительную площадку Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании). Участникам экскурсии рассказали о производственном объекте, в рамках встречи также обсудили взаимодействие ИНК и ссуза по подготовке будущих кадров, рассказали SIA.RU в компании.

Представители компании познакомили присутствующих с масштабным проектом ИНК. Иркутский завод полимеров станет первым в Восточной Сибири предприятием по выпуску продукции из собственного сырья – этана. Ежегодный объем товарной продукции составит более 650 тыс. тонн. При строительстве завода используются передовые технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям.

– Наш коллектив впечатлен масштабом стройки. Видно, что город будет процветать, для наших жителей появятся новые рабочие места. Поэтому молодежи нужно развиваться и двигаться вперёд, – отметила директор техникума Александра Кузнецова.

При запуске объекта, который запланирован на 2024 год, будет создано 1600 новых рабочих мест. Представители завода полимеров подчеркнули, что в приоритете при наборе кадров остается местное население – жители Усть-Кутского и соседних районов Иркутской области. Для подготовки будущих специалистов ИНК и техникум планируют объединить усилия в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве компании и Минобразования региона.

Также руководитель ссуза сообщила, что на экскурсии административный состав техникума получил исчерпывающую информацию о специалистах, востребованных для работы на заводе полимеров. В ближайшее время в образовательном учреждении планируют определиться с учебным планом: какие специализации уже сейчас может дать учебный центр и какие новые направления будут введены.

Для сотрудников завода полимеров Иркутская нефтяная компания строит жилой микрорайон с современными инженерными коммуникациями и развитой инфраструктурой. Кроме многоэтажных блок-секций на территории комплекса будут размещены 2 детских сада, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, этнодеревня, площадки для пикника. При этом пользоваться социальными объектами смогут все горожане.

С 2018 года ИНК реализует проект «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы для выпускников по изучению востребованных для отрасли профильных предметов, для 7-11 классов Иркутска и пригорода запущен образовательный бесплатный проект «Академия ИНК». С ИРНИТУ реализуется программа по целевой подготовке для блока главного инженера и Иркутского завода полимеров. Теоретическое и практическое обучение осуществляется за счет компании, студентам также доступна оплачиваемая практика на промысле.