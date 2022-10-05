Евросоюз утвердит потолок цен на российскую нефть в два этапа

Страны Евросоюза близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Дипломаты и чиновники заявили, что официальные лица из стран готовят законопроект, необходимый для реализации этой меры, но, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны G7 не будут готовы.

Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ.