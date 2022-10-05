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«Газпром» может приостановить поставки Молдавии из-за проблем с оплатой

Если Кишинев не выполнит свои обязательства до 20 октября, то газовая монополия имеет право прекратить поставки, сообщает РБК.

«Газпром» сообщил, что в отношении Молдавии «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

В российской компании пояснили, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно» нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и обращался к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», – говорится в сообщении «Газпрома».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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