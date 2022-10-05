Объем торгов юань/рубль впервые превысил оборот доллара

Тренд сохраняется уже два дня, сообщает РБК.

Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» 3 октября достиг 70,3 млрд руб., по этому инструменту было совершено 64,9 тыс. сделок, свидетельствуют данные Мосбиржи. В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 млрд руб. и 29,5 тыс. соответственно.

Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже, показывают исторические данные площадки. Торги в паре евро/рубль юань тоже обогнал (их объем составил всего 47,5 млрд руб.) – но, в отличие от доллара, не впервые.

4 октября тренд продолжился. К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд руб. (21,5 тыс. сделок), с юанем – 63,9 млрд руб. (46 тыс.), а с евро – лишь 47,3 млрд руб. (18,5 тыс.). Ранее пара юань/рубль обгоняла по объемам доллар только в ходе торгового дня, а не по его итогам. Например, такой случай был зафиксирован на бирже 18 августа.