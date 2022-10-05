Какие доллары нельзя продать?

Обменники не принимают тертые, ветхие и грязные купюры и не любят старые доллары, рассказал агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«К примеру, до 1996 года доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года», – объясняет эксперт.

Если в обменнике сомневаются в подлинности купюр, их отправляют на проверку в ЦБ РФ.

В приложении №318 Банк России обозначил определение ветхим купюрам: