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Какие доллары нельзя продать?

Обменники не принимают тертые, ветхие и грязные купюры и не любят старые доллары, рассказал агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«К примеру, до 1996 года доллары подделывали в огромных масштабах. Из-за этого финансовые организации неохотно принимают такие купюры. Часто отказывают и в обмене 100-долларовых банкнот 2006 года», – объясняет эксперт.

Если в обменнике сомневаются в подлинности купюр, их отправляют на проверку в ЦБ РФ.

В приложении №318 Банк России обозначил определение ветхим купюрам:

  • купюры с разрывами более 7 мм;
  • с проколами диаметром от 4 мм;
  • с отрезанным или оторванным углом площадью более 32 кв. мм. Или с утраченным краем, вследствие которого купюра уменьшилась на 5 мм и более;
  • банкноты с надписями, которые состоят из двух и более символов, а также евро или доллары с печатью или штампом;
  • купюры с двумя и более контрастными яркими пятнами от 5 мм в диаметре;
  • денежные знаки, разорванные пополам и склеенные скотчем или другим клеящим материалом;
  • банкноты со стершейся краской;
  • если повреждения у купюры крупнее, то финансовые организации наделены правом не принимать их и не обменивать на новые.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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