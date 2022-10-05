Лауреаты премии «Лучший учитель» войдут в оргкомитет по проведению Года педагога и наставника

Накануне Дня учителя глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с лауреатами губернаторской премии «Лучший учитель». В ней приняли участие 34 педагога из образовательных организаций Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелеховского, Иркутского, Усольского и Эхирит-Булагатского районов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На встрече глава региона сообщил, что поручил создать региональный оргкомитет по проведению предстоящего Года педагога и наставника, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Представители сообщества лауреатов премии главы региона «Лучший учитель» войдут в состав комитета.

– В вашей профессии нельзя обойтись без постоянного освоения новых технологий и компетенций, роста, творчества. Сегодня здесь находятся мастера, которые добились самых высоких результатов. Своей любовью к делу укрепляете престиж труда педагога. Подчеркну, учителя – это люди с большой буквы. Благодарю, что выбрали эту профессию, за знания, которые передаете нашим детям и заботу о них, – подчеркнул Игорь Кобзев, поздравляя участников встречи с профессиональным праздником.



По информации регионального минобра, Премия Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» учреждена для учителей, имеющих высокие достижения в педагогической деятельности по обучению и воспитанию талантливых детей.



– Ежегодно заявки на участие в конкурсном отборе подают около 100 педагогических работников Иркутской области. Премии в размере 100 тысяч рублей присуждаются 20 учителям, а всего за шесть лет этой премии удостоены более ста учителей, – рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.



На встрече педагоги озвучили главе региона ряд предложений по совершенствованию образовательного процесса в школах, в том числе о введении обязательного исполнения учащимися и педагогами гимна страны в рамках проведения церемонии поднятия (выноса) Государственного флага Российской Федерации.

Игорь Кобзев также отметил, что у педагогов есть уникальная возможность воспитать своих преемников. В Иркутской области за два года создано 30 классов педагогической направленности, в которых обучаются около 600 учащихся. В 2024 году количество педклассов планируется довести до 100.