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Коршуновский ГОК увеличил мощности обогатительной фабрики

С начала года на фабрику приобретено новое оборудование и механизмы, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

На участке устанавливают весы для учёта железной руды и производства концентрата. На участке дробления готовятся к опытно-промышленному испытанию футеровки течек мелкой просыпи – нанесению на рабочие поверхности оборудования защитного слоя из поликерамопласта, специального композитного материала. Он обладает высокими показателями по скольжению, что обеспечит пропуск на переработку руды повышенной влажности.

«Отработка Коршуновского карьера и Рудногорского рудника в настоящее время ведется на горизонтах с повышенным содержанием влаги. Реконструкция дробильного отделения позволит лучше перерабатывать такую руду», – говорит директор обогатительной фабрики Дмитрий Олер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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