РУСАЛ начал ремонт дороги от завода ферросплавов до трассы Вилюй

Начался ремонт дороги, ведущей от завода ферросплавов до федеральной трассы Вилюй. Работы ведутся РУСАЛом в рамках проекта глубокой модернизации БрАЗа. Половину производства братского алюминия планируется перевести на технологию предварительно обожженного анода, что позволит заметно снизить воздействие на экологию, рассказали SIA.RU в компании.

Строительство двух новых корпусов потребует демонтажа восьми ныне действующих, а также переноса железнодорожной ветки.

– Проектом предусмотрено, что ЖД-пути значительно изменят траекторию и будут пересекать нынешнюю, привычную заводчанам дорогу, – комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – На время работ по обустройству переезда будет необходим альтернативный путь, которым и станет после ремонта дорога от БЗФ до трассы. По ней, помимо личных автомобилей, будет курсировать служебный и грузовой транспорт.

Протяженность участка Вилюй- БЗФ около 4,5 километров. В соответствии с федеральным стандартом для дорог общего пользования проезжую часть закатают трехслойным сплошным покрытием. Сейчас ведутся фрезеровка и укладка нижних слоев.

– Если погода позволит, то в этом году мы подготовим основание по всей протяжённости дороги, проведем ремонт откосов и обустройство водоотведения, - рассказывает директор департамента по строительству компании «РУСАЛ Промтехразвитие» Федор Зубок. – Продолжим в 2023-м, с наступлением стабильных положительных температур. Но в любом случае, в зиму дорога уйдет в надлежащем эксплуатационно-техническом состоянии.

Модернизация БрАЗа началась более пятнадцати лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. В 2019 году предприятие стало участником федеральной программы «Чистый воздух».

О намерении кардинально перестроить четыре алюминиевых завода, в том числе в Братске, РУСАЛ заявил прошлой весной. Спустя год проект модернизации БрАЗа успешно прошел общественное обсуждение. Сейчас документы находятся на Госэкспертизе.

Строительство планируется начать в 2023 году. Ожидается, что на новом производстве алюминия выбросы фторидов сократятся в 10 раз, выброс бенз(а)пирена – до нуля.