520 человек из Иркутской области записались в добровольцы через портал Госуслуг

На портале Госуслуг запущено два новых сервиса по частичной мобилизации. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, на портале можно как записаться в добровольцы, так и обжаловать ошибочное решение о мобилизации.

По данным министерства цифрового развития и связи Иркутской области и Военного комиссариата Иркутской области, с момента запуска сервиса «Стать добровольцем», который произошел в минувшие выходные в тестовом режиме, заявки на участие в специальной военной операции через Госуслуги подали 520 жителей Приангарья. Еще вчера таковых было 243.

Чтобы подать заявку, необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» на портале Госуслуг по клику на баннере на главной странице или перейти в него с помощью цифрового помощника робота Макса, ознакомиться с критериями отбора, заполнить анкету, выбрать военкомат и отправить информацию. Уведомление с датой и временем посещения военкомата, а также список необходимых документов придут в личный кабинет.

Второй сервис, доступный на Госуслугах, может быть использован, если повестка пришла по ошибке.

В этом случае нужно выбрать вариант подачи заявления – за себя или родственника, найти в списке основание для отсрочки, подтвердить личные данные, загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете, предоставить документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление будет направлено в региональную комиссию по разбору жалоб и рассмотрено в короткие сроки.

Обращения по вопросам частичной мобилизации, а также заявления о добровольной мобилизации можно подать и в МФЦ. Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, во всех отделах МФЦ на терминалах и на компьютерах в зонах самообслуживания и секторах пользовательского сопровождения размещены специальные «ярлыки» для оперативного и удобного доступа к подаче заявлений по вопросам частичной мобилизации. В секторах пользовательского сопровождения с подачей заявления или жалобы могут помочь консультанты из числа сотрудников МФЦ.