В Иркутске прошел осенний кубок «Чистых игр»

В Иркутске состоялись экологические соревнования в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты от «Чистых Игр». В этом году Сбер выступил генеральным партнёром кубка, рассказали SIA.RU в компании.

Участники турнира – команды волонтеров Байкальского банка ПАО Сбербанк и Иркутского национального исследовательского технического университета соревновались в сборе и сортировке мусора на скорость, разделяя его на фракции. За каждый собранный мешок с мусором начислялись баллы в мобильном приложении. Мероприятие проходило на территории набережной реки Ангары. За час волонтеры собрали почти 500 килограммов мусора в 28 мешков, из них: 6 мешков пластика, 3 мешка металла, 5 мешков стекла, 14 мешков смешанного мусора и 8 кг автомобильных покрышек. Часть мусора была отправлена на переработку компанией по приему и переработке вторсырья ООО «Стандарт».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Мы влияем на сохранность окружающей среды и ресурсов планеты, от наших привычек зависит её будущее. Этой осенью наша команда участвует сразу в трех федеральных экологических проектах: акция по восстановлению лесов «Сохраним лес», Осенний Кубок Чистых Игр и акция по сбору макулатуры Бумбатл. Это будет активный сезон с пользой для природы».

«Чистые игры» ежегодно проходят весной и осенью в форматах спортивных чемпионатов – с онлайн-рейтингом и награждением победителей. Участники, используя мобильное приложение (как Pokemon Go, только с мусором), соревнуются в сборе и сортировке мусора. В каждом мероприятии участвует от 30 до 1500 человек, которые за час собирают от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. В соревнованиях участвуют 80 городов России, в числе которых и Иркутск.

Так же Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны сервисы, рекомендации и инструменты для решения насущных задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе раздел «Забота о природе».