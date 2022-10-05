45% соискателей-учителей рассчитывают на зарплату до 40 тысяч рублей

К Дню учителя эксперты hh.ru выяснили, кто сегодня интересуется этой профессией и куда уходят учителя, если решают сменить сферу деятельности.

Кто ищет работу учителя

На учителей в России сегодня приходится всего 2% резюме. В отдельных регионах эта профессия пользуется большей популярностью: так, в Чеченской республике найти работу учителя хотят 3,3% соискателей, в Москве – 2,5%, в Республике Мордовия – 2,4%. На Иркутскую область приходится 1,6% от всех учительских резюме в стране.

Учитель в России – женская профессия, доля мужских резюме в рамках этой специальности составляет всего 19%. Чаще всего резюме учителей принадлежат соискателям в возрасте 26-35 лет (28%) и 22-25 лет (22%). На педагогов старше 46 лет приходится всего 15% резюме.

Почти половина соискателей-учителей (46%) в профессии более 6 лет, еще 20% преподают от трех до шести лет, 15% – от одного года до трех.

При поиске работы 32% учителей, помимо прочего, готовы рассмотреть удаленную работу, а 2% не против поехать на вахту. Наиболее популярным остается привычный полный рабочий день – такой график указан в 78% резюме учителей.

С начала года в Иркутской области было открыто около 1,3 тысяч вакансий учителей. Средняя предлагаемая зарплата составила 34,5 тысячи рублей.

Сколько хотят зарабатывать учителя

Что касается зарплатных ожиданий, то 45% преподавателей указали в своих резюме сумму до 40 тысяч рублей. Еще 26% рассчитывают зарабатывать от 40 до 60 тысяч, 15% - от 60 до 80 тысяч, 14% – более 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее проведенный опрос hh.ru показал, что по мнению 69% россиян школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 19% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61-100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей. И лишь 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше. При этом 84% россиян не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно.

Куда уходят учителя, решившись на смену профессии

Эксперты hh.ru задались вопросом, куда уходят учителя, решившись на смену профессии? По данным базы резюме hh.ru, 7% соискателей, у которых есть опыт преподавания, сейчас ищут работу администраторами, 6% – менеджерами по продажам, столько же – переводчиками. Кроме того, 5% бывших педагогов сейчас рассматривают работу секретарями, по 4% – психологами и руководителями проектов, по 3% – копирайтерами, программистами, менеджерами по персоналу, аналитиками и дизайнерами.