Список дополнительного снаряжения для мобилизованных расширил губернатор Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев внес изменение в указ о вещевом обеспечении мобилизованных военнослужащих. Теперь в список входят 13 предметов. В частности, к первоначальному варианту добавились две пары носков с термоэффектом и резиновые сапоги, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Правительство Иркутской области ведет работу по закупке. Постепенно обеспечим ребят всем необходимым, – рассказал Игорь Кобзев.

Решение о закупке дополнительного снаряжения на средства областного бюджета принято на призывной комиссии 26 сентября.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.