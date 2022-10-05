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Мобилизованных из Иркутской области отправят на линию фронта не раньше конца октября

Губернатор Игорь Кобзев прокомментировал в Телеграме слухи о досрочной отправке призванных по частичной мобилизации на Украину.

Как рассказал глава региона, появилось много комментариев про возможную отправку мобилизованных из училища на линию фронта.

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«Только что разговаривал с начальником училища, генерал-майором Сергеем Марковчиным. Он уверил меня, что все остается без изменений. Боевое слаживание будет точно длиться до конца октября. До этого момента никого никуда отправлять не будут», – пишет губернатор.

Данную информацию вчера подтвердил и министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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