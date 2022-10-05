Интуиция в процессе трудоустройства подводила каждого четвертого

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как часто россияне руководствуются интуицией при выборе работы и насколько эта практика эффективна. В опросах приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

86% россиян руководствуются интуицией при устройстве на работу: 40% — часто, 46% — иногда. Причем чаще всего доверяют внутреннему голосу женщины (89% против 82% среди мужчин).

Среди тех, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, каждый второй уверяет, что интуиция его не подводила (56%). Причем больше всего тех, кого не обманывают предчувствия, — среди россиян до 34 лет (64%). Для 7% опрошенных все оказалось лучше ожидаемого. Каждый четвертый признал, что интуиция его подвела и компания не оправдала его надежд.