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Интуиция в процессе трудоустройства подводила каждого четвертого

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как часто россияне руководствуются интуицией при выборе работы и насколько эта практика эффективна. В опросах приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

86% россиян руководствуются интуицией при устройстве на работу: 40% — часто, 46% — иногда. Причем чаще всего доверяют внутреннему голосу женщины (89% против 82% среди мужчин).

Среди тех, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, каждый второй уверяет, что интуиция его не подводила (56%). Причем больше всего тех, кого не обманывают предчувствия, — среди россиян до 34 лет (64%). Для 7% опрошенных все оказалось лучше ожидаемого. Каждый четвертый признал, что интуиция его подвела и компания не оправдала его надежд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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