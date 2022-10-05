Схема движения изменится на улицах Седова, Тимирязева, Ленина и 3-го Июля в Иркутске

Нововведения начнут действовать после завершения ремонтных работ, рассказали в мэрии.

С улицы Красного Восстания поворот налево будет запрещен. Движение разрешат только направо с выездом на 3-го Июля.

Также изменится направление движения по улицам Красноармейская и Лапина. После завершения ремонта транспорт по Красноармейской будет двигаться в направлении от Карла Маркса в сторону Тимирязева. По улице Лапина – от Тимирязева в сторону Карла Маркса. Автовладельцам будет разрешен поворот с Тимирязева на улицу Лапина.

По остальным улицам схема движения сохранится.

По Ленина из центра города автомобили едут по двум полосам на улицу 3-го Июля и по двум – на улицу Седова. С левой полосы также разрешен поворот на Тимирязева.

По Седова в сторону центра города, как и прежде, движение разрешено по двум полосам на улицу Ленина, направо по одной полосе на Тимирязева и налево по одной полосе на улицу 3-го Июля.

По Тимирязева в сторону центра сохранится движение по четырем полосам. Крайняя правая полоса предназначена для поворота направо на улицу Ленина. Две полосы – для движения прямо и выезда на 3-го Июля. Крайняя левая полоса предназначена для поворота на Седова. Начинать маневр нужно, проехав островок безопасности.

Что изменится для пешеходов: