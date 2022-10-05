Схема движения изменится на улицах Седова, Тимирязева, Ленина и 3-го Июля в Иркутске

Нововведения начнут действовать после завершения ремонтных работ, рассказали в мэрии.
С улицы Красного Восстания поворот налево будет запрещен. Движение разрешат только направо с выездом на 3-го Июля.
Также изменится направление движения по улицам Красноармейская и Лапина. После завершения ремонта транспорт по Красноармейской будет двигаться в направлении от Карла Маркса в сторону Тимирязева. По улице Лапина – от Тимирязева в сторону Карла Маркса. Автовладельцам будет разрешен поворот с Тимирязева на улицу Лапина.
По остальным улицам схема движения сохранится.
По Ленина из центра города автомобили едут по двум полосам на улицу 3-го Июля и по двум – на улицу Седова. С левой полосы также разрешен поворот на Тимирязева.
По Седова в сторону центра города, как и прежде, движение разрешено по двум полосам на улицу Ленина, направо по одной полосе на Тимирязева и налево по одной полосе на улицу 3-го Июля.
По Тимирязева в сторону центра сохранится движение по четырем полосам. Крайняя правая полоса предназначена для поворота направо на улицу Ленина. Две полосы – для движения прямо и выезда на 3-го Июля. Крайняя левая полоса предназначена для поворота на Седова. Начинать маневр нужно, проехав островок безопасности.
Что изменится для пешеходов:
- Существующий пешеходный переход от угла улиц Ленина и Тимирязева к 130-му кварталу ликвидируют;
- В результате организации островка безопасности появится три новых пешеходных перехода. Регулируемыми будут переходы через улицу Тимирязева к островку и через улицу Седова – от островка к 130 кварталу. Здесь установят «умный светофор», который автоматически определит длину общей фазы в зависимости от дорожной ситуации. Пешеходный переход через улицу Седова – от островка к Крестовоздвиженской церкви – будет нерегулируемым;
- Существующий пешеходный переход через улицу 3-го Июля к 130 кварталу будет перенесен ближе к пересечению с Красного Восстания, он останется регулируемым.