Почти 30 человек попали под сокращение после объединения трех больниц в одну в Ангарске

Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что после объединения трех медучреждений в одно в городе Ангарске – городской больницы № 1, больницы скорой медпомощи и перинатального центра – почти 30 работников попали под сокращение.

«Под сокращение попадает административно-хозяйственный персонал и дублирующие должности, которые имелись в каждом ЛПУ. Медицинскому персоналу по дублирующим должностям, которые подлежат сокращению, предложены все свободные вакансии. Сотрудники, которые не захотят перевестись на вакантные должности будут сокращены. Под сокращение попадает менее 30 человек», – отметили в министерстве.

Выплаты работникам, подлежащим сокращению, будут произведены за счет всех источников финансирования.