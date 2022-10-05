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Рабочий промышленного предприятия в Зиме упал с 6-метровой высоты

Машинист оступился и упал с шестиметровой высоты в цехе одного из промышленных предприятий в городе Зиме Иркутской области во время ремонтных работ – 51-летний мужчина получил травмы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 2 октября. Пострадавший доставлен в медучреждение, он находится в тяжелом состоянии. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Нарушение требований охраны труда».

«В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по соблюдению требований и правил охраны труда, опрашиваются свидетели происшествия и руководство предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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