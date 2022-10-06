Четыре сада и одну школу не успевают вовремя достроить по плану на 2022 год в Приангарье

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин проверил строящиеся в Иркутской области детсады и школы и выявил пять объектов, которые не достроили вовремя по плану на 2022 год, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В рамках исполнения запланированных на 2022 год в Иркутской области мероприятий национальных проектов "Образование" и "Демография" имеются предпосылки незавершения строительства в полном объеме и в установленные сроки четырех объектов дошкольного образования, а также одного объекта общего образования», – говорится в сообщении.

Например, по информации надзорного органа, два строящихся детских сада в шестом микрорайоне Ленинского округа города Иркутска на 220 мест и по ул. Зои Космодемьянской в городе Тайшете на 120 мест к началу октября текущего года имеют существенное отставание от графика строительно-монтажных работ.

Внесено представление региональному министру строительства и дорожного хозяйства Александру Галкину, ответственному за исполнение данных мероприятий.