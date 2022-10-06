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Студенты негосударственных вузов смогут получить отсрочку от мобилизации

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией.

«Сегодня я отдал уже на выпуск указ, он уже подписан. <…> Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые. Обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Другими словами, вечерняя форма обучения. В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. В том числе по программам ординатуры и программам ассистентуры, стажировки», – зачитал часть указа президент.

Путин пояснил, что когда он говорит о госзаведениях, имеющих госаккредитацию, под ними и подразумеваются частные вузы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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