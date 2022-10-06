Интерес россиян к покупке жилья резко упал

Удар по спросу нанесли сворачивание ипотеки под 1% и отмена займа без первоначального взноса, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Удар по спросу и ценам на новостройки нанесло сворачивание банками субсидированных ипотечных программ под процент, близкий к нулю, и отмена ипотеки без первоначального взноса. Также на снижение спроса повлияла частичная мобилизация.

«Мы фиксируем падение интереса к приобретению жилья на 25% по сравнению с прошлой осенью. Неопределенность, тревожность и невозможность прогнозирования в целом не подталкивают население к крупным покупкам», – заявил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.