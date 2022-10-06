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Спрос на товары IKEA в России вырос в два раза

За несколько дней до закрытия магазинов IKEA российские маркетплейсы объявили о начале продаж товаров шведского ритейлера, рассказали РИА Недвижимость представители маркетплейсов и платформы для размещения объявлений.

В пресс-службе «Яндекс Маркета», запустившего за 10 дней до закрытия магазинов ритейлера на своем сайте раздел «Товары IKEA и аналоги», отметили, что за прошедшие два месяца количество поставщиков для этого раздела увеличилось на 45%, в настоящее время налаживается импорт от производителей товаров для IKEA из других стран.

«Также мы отмечаем продолжающийся рост покупателей этого раздела. Так, по итогам сентября их количество по сравнению с августом выросло в два раза», – рассказали в «Яндекс Маркете».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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