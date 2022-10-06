Собственник жилья не обязан возвращать мобилизованному деньги

Призыв не считается форс-мажором, рассказали РИА Недвижимость юристы.

«Объявление частичной мобилизации прямо не отнесено законодательством РФ к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору), поэтому арендатор не может на этом основании досрочно расторгнуть договор – только по взаимному согласию сторон», – отметила руководитель аппарата Саратовского реготделения ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Если не получилось договориться с собственником, можно расторгнуть договор лишь на тех условиях, которые прописаны в документе, например, предупредив за месяц, добавила она.