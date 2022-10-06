Новости

На обвал доллара и создание ему реальной замены уйдут десятилетия

Мировой финансовый мир консервативен, альтернатива доллару для торговли должна иметь историю несколько десятков лет, рассказал агентству «Прайм» независимый финансовый аналитик Андрей Верников.

«Поэтому к доллару по-прежнему есть доверие, а к альтернативным валютам нет. Даже евро сейчас не может занять место доллара. Но какие-то локальные истории торговли без доллара между отдельными странами, торговля с использованием национальных валют возможна. Например, по линии Китай-Россия или Турция-Россия», – отмечает аналитик.

Читайте также:

Примсоцбанк предлагает розничным клиентам переводы в Китай и Корею
6 октября 2022
Прогноз курса доллара на 6-7 октября
6 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (652)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Предметный дизайн и «люди из Красной книги»
«Добавить дизайна иркутской мебели и показать стильную Байкальскую Сибирь». Такую задачу ставит перед собой Ассоциация предметного и промышленного дизайна
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании