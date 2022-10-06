На обвал доллара и создание ему реальной замены уйдут десятилетия

Мировой финансовый мир консервативен, альтернатива доллару для торговли должна иметь историю несколько десятков лет, рассказал агентству «Прайм» независимый финансовый аналитик Андрей Верников.

«Поэтому к доллару по-прежнему есть доверие, а к альтернативным валютам нет. Даже евро сейчас не может занять место доллара. Но какие-то локальные истории торговли без доллара между отдельными странами, торговля с использованием национальных валют возможна. Например, по линии Китай-Россия или Турция-Россия», – отмечает аналитик.