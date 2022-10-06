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Российский рынок акций может упасть еще ниже. Где дно?

Инвесторы не спешат выкупать просадку на российском рынке акций, которая образовалась после 20 сентября. Эксперты БКС Мир инвестиций отмечают, что рынок крайне дёшев, но  они не исключают, что он может упасть еще ниже.

Почему падаем

Против российского рынка акций сейчас играет сразу несколько факторов, отмечают аналитики. Среди наиболее очевидных – геополитика и новые санкции. Однако не менее мощным драйвером падения выступает чрезмерное усиление рубля.

– Почти 70% компаний в индексе это экспортеры, их выручка формируется в твердых валютах. Кто из них больше продает за доллары и евро, а кто за юани, не известно. Нового механизма для расчета курсов токсичных валют пока нет, а биржевой стремительно ломается, – поясняют эксперты.

Так, USD и EUR за квартал остаются в минусе на 5–10%. Соразмерно этому рынок закладывает падение выручки компаний в рублях.

– Если допустить жесткий сценарий трансформации валютного рынка РФ в его нынешнем виде, на какое-то время доллар и евро могут сильно обесцениться и утащить за собой весь рынок акций. Например, при курсе ниже 50 рублей за доллар мы получим еще до 20% движения вниз, – предполагают эксперты.

Где дно?

Есть фундаментальные и технические цели, до которых рынок способен дотянуться, если все пойдет по негативному сценарию. Он не обязательно реализуется, но его вероятность растет по мере того, как нависают новые санкции.

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– Сейчас рынок РФ очень дешев: за акции в Индексе МосБиржи дают в среднем 70–80% размера годовой выручки входящих в него компаний (это 0,7–0,8 по мультипликатору P/S). Но это далеко не предел. В 2015 г. P/S доходил до 0,6, что ниже текущего уровня на 15–25%. Если смотреть по графику, то ближайший опорный уровень за все годы свободно плавающего рубля (с конца 2014 г.) лежит на границе 1600 пунктов по Индексу МосБиржи. Он выдерживал напор продавцов как минимум девять раз, – подчеркивают эксперты БКС.

Они добавляют, что при более резком снижении следующая цель – 1500 пунктов. Именно оттуда рынок поднимался в кризисном 2015 г. Данный уровень может снова стать психологическим якорем. Это дает поход вниз до 20% от текущих значений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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