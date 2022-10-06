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Названы товары-индикаторы для определения доступности магазинов

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, большинство россиян определяют, является магазин дорогим или нет, по ценам на мясо (46%).

На втором месте среди товаров-индикаторов – молочные продукты (42%), и на третьем – фрукты (32%). Каждый четвертый россиянин при выборе магазина ориентируется по ценам на крупы и макаронные изделия (26%), куриные яйца (25%), средства для стирки (24%).

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Ценами на рыбу и сахар руководствуются по 23% россиян. Каждый пятый обращает внимание на овощи и хлебобулочные изделия (по 22%), растительное масло (21%).

Если мясо служит основным индикатором для россиян как в столице, так и по России, в целом, второе и третье место отличается в географическом разрезе. У жителей столицы на втором месте фрукты и только потом молочные продукты, в то время как в остальных регионах по молочной продукции ориентируется больше населения, чем по ценам на фрукты.

Крупы и макаронные изделия, сахар, средства для стирки чаще выбирают в качестве индикаторов люди с низким доходом. Молочные продукты, яйца и масло чаще называют люди среднедоходной группы. По фруктам, овощам, мясу, рыбе и алкогольной продукции выбирают магазины чаще россияне с высоким доходом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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