Лизинговые компании идут на вторичный рынок

Лизинговые компании стали активнее работать с подержанной техникой из-за усиления дефицита, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Эксперт РА».

Ухудшение геополитической обстановки в начале года существенно сказалось на лизинговом бизнесе: уход иностранных производителей усилил дефицит техники, скачок ключевой ставки привел к удорожанию лизинговых услуг.

«В ответ на сложившиеся условия наметился тренд на развитие возвратного лизинга и лизинга б/у техники, чего не наблюдалось в относительно спокойном 2021 году, когда их доли в новом бизнесе практически не изменились», – сообщает «Эксперт РА».