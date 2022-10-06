Альфа-Банк запустил доставку карт для бизнеса через постаматы «Пятёрочки»

Забрать карту можно в одном из 5000 постаматов «Пятёрочки» в 1332 городах России.

Ранее банки не доставляли карты через постаматы. Карту можно было получить в офисе банка или заказать доставку. Теперь клиенты могут выбрать наиболее удобное решение по доставке.

До основного запуска новый сервис тестировали 4 месяца и выяснили, что постаматы выбирают в 3 раза чаще, чем обычную доставку. Карту привезут за 5-7 дней, а забрать можно в течение недели — когда и где удобно.

«Раньше карту можно было забрать в офисе или заказать доставку, но ее выбирали всего 20% клиентов. Несмотря на то, что курьеры приезжали оперативно, у предпринимателей могли измениться планы. Теперь вопрос решен – клиенты могут забрать карты в постаматах самостоятельно в любое удобное время», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Заказать бизнес-карту можно бесплатно в личном кабинете на сайте.