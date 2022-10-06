Сбербанк запустил бивалютный депозит рубль/юань для бизнеса

Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке СберБизнес. Такой депозит актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса. Ранее такие сделки заключались вне электронных каналов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы считаем юань интересной и перспективной валютой. С точки зрения валютного курса юань — стабильная валюта, ведь у ЦБ Китая более $3 трлн международных резервов, что гарантирует дальнейшую стабильную динамику. Россия приобретала в международные резервы юани несколько лет и сейчас является крупнейшим держателем этой валюты, имея в юанях более $100 млрд. Взаимная торговля России и Китая продолжает расти — в августе 2022 года она превысила $20 млрд.

Многие наши корпоративные клиенты сейчас уходят от долларов и евро в китайский юань, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Уже сейчас объём бивалютных депозитов в паре рубль/юань в Сбербанке составляет более 3,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что благодаря доступности этого продукта в интернет-банке СберБизнес его востребованность будет только расти, ведь ставки по такому депозиту могут превышать ставки по классическим инструментам на несколько процентов».

Бивалютный депозит даёт повышенную доходность на свободные средства и может использоваться как альтернатива покупки/продажи валюты без взимания комиссии. Уровень получаемого дохода зависит от параметров депозита, в том числе курса, срока и других. Ставка по бивалютному депозиту складывается из двух частей: стандартной ставки и дополнительной доходности в виде опционной премии, которая выплачивается независимо от того, конвертировался депозит или нет.

Минимальная сумма размещения бивалютного депозита — 50 тыс. рублей или 10 тыс. китайских юаней. Минимальный срок размещения — два рабочих дня. Узнать больше можно, оставив заявку по ссылке.

Корпоративным клиентам банка помимо бивалютного депозита доступны следующие инструменты в валютной паре юань/рубль: поставочный и расчетный валютный форвард, валютный опцион, валютный своп и валютный форвард с предоплатой (гибридный инструмент, включающий как хеджирование, так и размещении средств).