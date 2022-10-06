Банк Уралсиб принял участие в форуме «Стратегия розничного бизнеса 2023»

В Москве прошел VIII Всероссийский форум «Стратегия розничного бизнеса 2023», на котором собрались лидеры банковского сектора, чтобы обсудить новые тенденции рынка, определить векторы развития в условиях неопределённости, а также заложить основу стратегии роста на следующий год.

Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Станислав Тывес в рамках тематических мероприятий форума принял участие в дискуссии «Антихрупкость розницы. Как отвечать на вызовы времени?». Участники дискуссии обсудили главные итоги прошедшего полугодия и адаптации, новые подходы и ключевые фокусы бизнеса на ближайшие полгода, конкурентные факторы на розничном рынке, основные приоритеты и точки роста.

Станислав Тывес рассказал об основных фокусах розничного бизнеса Уралсиба на ближайшую перспективу, отметив в частности: «Рассчитываем, что до конца этого года у нас появятся карты Union Pay. Готовим новые кредитные продукты, в частности, по направлению автокредитования – когда на покупку автомобиля будут выдаваться целевые потребительские кредиты. Тем самым мы рассчитываем увеличить объемы потребительского кредитования, снизив риски за счет наличия залога. Готовимся запустить продукт в начале 2023 года. Продолжаем активно дорабатывать наш онлайн-банк и сайт, улучшая клиентский опыт при получении наших продуктов и услуг».

Также заместитель Председателя Правления банка отметил большую важность уровня сервиса, который в текущих условиях зачастую играет для клиента определяющую роль в его взаимоотношениях с банком. Необходимо уделять особое внимание улучшению клиентского опыта абсолютно во всех «точках соприкосновения» – офисах, онлайн-банке, контакт-центре, на официальном сайте. «Несмотря на высокую турбулентность мы видим, что клиенты ждут от банков того же, что и всегда – хорошего и удобного сервиса. Те банки, кто притормозит свои активности в улучшении клиентского опыта – получит проблемы», – подчеркнул Станислав Тывес.