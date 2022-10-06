Вклад «Доходный» Дальневосточного банка - в лидерах рейтинга «Лучшие долгосрочные вклады в рублях»

Вклад «Доходный» от АО «Дальневосточный банк» — в ТОП-3 рейтинга Лучшие долгосрочные вклады в сентябре 2022 банков ТОП — 51-100 по активам.

Эксперты оценивали надежность банка, реальный доход по вкладу, процентную ставку.

Максимальная процентная ставка по вкладу «Доходный» −7,5%*, минимальная сумма — 10 000 рублей. Вклады Дальневосточного банка можно открыть и в его офисах, и из любой точки за пару минут в мобильном приложении «ДВ Банк» .

*Процентная ставка действует при размещении средств на 186 дней или 385 дней с выплатой процентов в конце срока вклада.