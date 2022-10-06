Порог доходов для права на уплату низких налогов поднимут малому бизнесу

В этом году рост этого порога составлял 6%, сообщает РБК со ссылкой на Минэкономики.

Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор, который нужен для определения предельного дохода, дающего право организации или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с пониженными ставками.

Как следует из проекта приказа, опубликованного министерством 4 октября, коэффициент для целей УСН составит 1,257, тогда как на текущий год он равен 1,096. Поскольку новый коэффициент ежегодно применяется к постоянной базе по годовому доходу (200 млн руб.), в 2023 году она вырастет на 14,7% — с текущих 219,2 млн до 251,4 млн руб.

Это означает, что в 2023 году налогоплательщик сможет пользоваться льготными условиями УСН до тех пор, пока его доход с начала года не превысит 251,4 млн руб. Компания автоматически переводится на общую систему налогообложения с начала квартала, в котором допустила превышение лимита по выручке.

Примерно на 14,6% в соответствии с документом Минэкономики вырастут в 2023 году и фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физического лица (НДФЛ) для получения трудового патента иностранным гражданином, торговый сбор (пока введен только в Москве), и при прочих равных налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

Период общественного обсуждения проекта продлится до 18 октября, однако Минэкономразвития применяет методику определения коэффициентов автоматически, исходя из данных об инфляции.