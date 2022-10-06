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С начала года Россельхозбанк выдал АПК более 1,2 трлн рублей

Россельхозбанк финансирует агросектор своевременно и в полном объеме: с начала 2022 года объем выдач превысил 1,2 трлн руб. Почти половина из этих средств -  по льготной ставке. Об этом рассказал глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

По его словам, банк нарастил льготное кредитование: выдано 513 млрд руб, что на 23% больше, чем в прошлом году.

«Льготное кредитование стало доступнее как для крупных агрохолдингов, так и для фермеров. В приоритете - сезонно-полевые работы, от которых зависит продовольственная безопасность России. Благодаря кредитам аграрии обеспечены всем необходимым – сельхозтехникой, ГСМ, семенами, удобрениями. По итогам уборки ожидается рекордный урожай - порядка 150 млн тонн. Но мы уже активно финансируем осенние полевые работы – урожай будущего года», - заявил глава Россельхозбанка.

Борис Листов отметил особую значимость для аграриев решения Правительства РФ увеличить сроки субсидируемого кредитования тепличной отрасли - с 12 до 15 лет.

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«Это поддержит развитие важного для страны сегмента продовольствия.  Более 50% проектов по строительству теплиц профинансировано нашим банком, поэтому знаем какой это капиталоемкий и долго окупаемый бизнес», - сказал глава РСХБ.

При этом агробизнесу нужны не только деньги, но и цифровые инструменты для повышения рентабельности, считает Борис Листов. В октябре 2020 года на 22-й выставке «Золотая осень» РСХБ презентовал первую в мире цифровую экосистему для АПК «Своё».

Сегодня в нее входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей, ведущий интернет-магазин фермерской еды, платформы для подбора кадров, покупки агротуров и обустройства жизни в сельской местности.  Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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