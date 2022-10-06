Мэр Братска попросил не выкладывать в сеть фото мобилизованных

По словам Сергея Серебренникова, от этого зависит безопасность военнослужащих и их семей.

Сегодня мэр Братска Сергей Серебренников записал обращение к братчанам в котором рассказал о ходе частичной мобилизации в регионе. В нем он затронул тему снабжения служащих и гуманитарной помощи новым территориям, а также призвал не выкладывать фото и видео с мобилизованными в социальные сети.

«Уважаемые близкие родственники, уважаемые жены. Я к вам обращаюсь, пожалуйста, не выкладывайте видео, фото призванных в социальных сетях. Сегодня это нельзя и не нужно делать, потому что это вопрос их безопасности и вопрос безопасности близких. Они сегодня на военной службе», – сказал мэр.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.